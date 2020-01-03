أخبار مصر | تخصيص بعثة أثرية للكشف عن أسرار كنيسة أبو فانا بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخصيص بعثة أثرية للكشف عن أسرار كنيسة أبو فانا بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت وزارة السياحة والآثار، بعثة أثرية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، للقيام بأعمال حفائر أثرية حول موقع كنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوي في محافظة المنيا للكشف عن المدخل الرئيسي لها وباقي المنشأت المحيطة بها، تمهيدًا للكشف عما تحويه المنطقة من أسرار.

جاء ذلك في بيان لوزارة السياحة والآثار عقب إعلانها عن العثور على ثلاث صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية بواسطة الأثريين المشرفين على أعمال مشروع درء الخطورة بالكنيسة على عمق مترين، منها 341 عملة من العصر الإسلامي و29 عملة من العصر الروماني.

ويرجع تاريخ تل دير أبو فانا إلى القرن الرابع الميلادي وهو يقع في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي، وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس أبو فانا في القرن الرابع الميلادي.