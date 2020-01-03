أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية، إنها "بقدر كبير من القلق، تتابع التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".

وأضافت الوزارة في بيان منذ قليل، أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لأنواع التدخلات الإقليمية كافة في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والقائد العراقي البارز، أبو مهدى المهندس، نائب قائد مليشيات الحشد الشعبي، في ضربة جوية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الدولي.