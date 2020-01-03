أخبار مصر | العثور على 370 عملة معدنية مخبأة في صرر بكنيسة أبو فانا الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على 370 عملة معدنية مخبأة في صرر بكنيسة أبو فانا الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر الأثريين المشرفين على أعمال مشروع درء الخطورة بكنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوي في محافظة المنيا، على ثلاث صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية وذلك أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة.

ومن ناحيته، قال الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إن هذه الصرر عثر عليها على عمق مترين تقريبا وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عملة منها 341 عمة ومن العصر الإسلامي و29 عملة من العصر الروماني.

وأشار مصطفى، إلى أن المرممين المتخصصين، بدأوا أعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء في دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدا لنشرها وتسجيل ما يستحق التسجيل منها.

ويرجع تاريخ تل دير أبو فانا إلى القرن الرابع الميلادي وهو يقع في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي. وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس ابو فانا في القرن الرابع الميلادي.