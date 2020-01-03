أخبار مصر | انتظام حركة الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام حركة الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن، قررت اليوم الجمعة، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات، وصعود ونزول المرشد، من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف "الغندور" أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلي الميناء، تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة في أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما شدد "شاهين" على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.