مصر | ضبط 1135 قضية تموينية بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 1135 قضية تموينية بالمحافظات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط أشكال جرائم الغش التجاري كافة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1135 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، لحيازته 1.500 طن مقطعات كبدة ومفروم لحوم وسجق، معبأة داخل عبوات، من دون بيانات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.

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ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، لحيازته 5.720 طن زيت طعام، منتج نهائي، مستلزمات إنتاج، مقلدة ومغشوشة تحمل إحدى العلامة التجارية.

ضبط مالك مصنع لإنتاج البويات من دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 116،646 طن منتج نهائي، مستلزمات إنتاج، معبأة داخل شكائر وعبوات ذات أحجام مختلفة غير صالحة للاستخدام، لانتهاء تواريخ صلاحيتها وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية من دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 2.100 طن جبن أبيض، جبن رومي، ملح طعام، معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وتواريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافًا للحقيقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.