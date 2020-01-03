مصر | مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديريات الأمن بالمحافظات تشارك في مبادرة" كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مشاركتها بالمرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

المديريات المذكورة هي: مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن أسيوط، مديرية أمن الفيوم، مديرية أمن القليوبية، مديرية أمن الوادي الجديد.

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وتشهد المبادرة، إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تقديم أوجه الدعم كافة للمصريين، خاصةً محدودي الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.

وأشاد المواطنون، بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية، مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وحرصت وزارة الداخلية، على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.