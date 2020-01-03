مصر | ضبط عصابة سرقة المحال التجارية في مصر الجديدة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على متهمين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوب "التسلق وكسر القفل" في مصر الجديدة.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع إبراهيم اللقاني دائرة القسم تمكنت من ضبط كل من: "عبدالسلام.ع.ا.م"، 30 سنة، عاطل، ومقيم 10 حارة نجيب السباك ـ دائرة قسم شرطة المرج، والسابق اتهامه في القضية رقم 14992 لسنة 2015م مصر الجديدة "سرقة متنوعة"، و"كمال.ع.ك.ع"، 24 سنة، عاطل، ومقيم 2 شارع سوهاج ـ دائرة القسم.

وعثر بحوزتهما المضبوطات التالية: مقص حديدي، 10 قطع أدوات منزلية "أواني طعام" (مجهولي المصدر).



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مطعم كائن 45 شارع رمسيس دائرة القسم ملك المدعو "وائل.ا.م.م.ب"، 29 سنة، ومقيم 82 شارع سيد سلام ـ دائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب "التسلق".

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وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13869 لسنة 2019م جنح القسم.



وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوب "التسلق وكسر القفل" باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما واعترفا بارتكابهما عدد حادثي سرقة.

وباستدعاء المجني عليهما اتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى وضبط باقي المسروقات.

