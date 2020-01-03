مصر | "أنا مباحث".. سقوط الضابط المزيف خلال سرقته موظفا بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنا مباحث".. سقوط الضابط المزيف خلال سرقته موظفا بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف بشركة أمن وحراسة لقيامه بانتحال صفة رجال شرطة بقصر النيل.

وتعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل والمعينان خدمة الطوف الأمني بشارع القصر العيني، دائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط المدعو "مصطفى. ر. م. م. ع" 47 سنة موظف بشركة للأمن والحراسة ومقيم 30 شارع المواردي، دائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته المضبوطات التالية: طبنجة صوت عيار 9 مم تركي الصنع، وطلقة صوت من ذات العيار، حال قيامه باستيقاف المدعو "آدم. ع. ح. م" 28 سنة موظف بشركة إعلانات ومقيم 109 مساكن صقر قريش ـ دائرة قسم شرطة النزهة بقصد الاستيلاء على متعلقاته منتحلًا صفة رجال الشرطة.