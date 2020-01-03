مصر | ضبط عاطل لسرقته عاملا وإصابته بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته عاملا وإصابته بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عاطلا لسرقته دراجة بخارية وإصابة عامل بجرح قطعي بالعين اليسرى، في منطقة المقطم.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم من المدعو "مازن. ا. م" 19 سنة، عامل ومقيم بلوك 15 مساكن القاهرة، دائرة القسم، مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى، بأنه حال سيره بالدراجة البخارية، قيادته رقم "أ. ر. س 7316" سوداء اللون، بشارع مساكن الجيزة دائرة القسم، فوجئ بشخص "أدلى بأوصافه التقريبية" استوقفه واستولى منه على الدراجة البخارية، ومبلغ مالي 600 جنيه، وهاتف محمول، كرها عنه، تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، كان بحوزته، محدثا إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17925 لسنة 2019م.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات، بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، المدعو "محمد. ت" 22 سنة، عاطل، ومقيم بلوك 33 مساكن اسبيكو، دائرة القسم.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية: (الدراجة البخارية، هاتف محمول "المستولي عليه"، سلاح أبيض "مطواة" مستخدم في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية .

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك، ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.