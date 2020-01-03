مصر | ضبط عاطل بحوزته 120 كيلو بانجو بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته 120 كيلو بانجو بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطلا بحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار، وسلاح ناري، وذخائر، من دون ترخيص بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص لاستخدامها في نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بالقرب من محل إقامته، وبحوزته 120 كيلوجراما، من نبات البانجو المخدر، و250 جراما من مخدر الأفيون، وبندقية خرطوش، و3 طلقات للعيار ذاته، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والسلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.