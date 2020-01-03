مصر | إعادة 65 ألف جنيه لمحاسب من عصابة "التتبع والخطف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة 65 ألف جنيه لمحاسب من عصابة "التتبع والخطف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي، من مواطن، عقب خروجه من أحد البنوك بالبساتين.

وورد بلاغ لقسم شرطة البساتين، بمديرية أمن القاهرة، من محاسب بإحدى الشركات، أنه حال خروجه من فرع أحد البنوك - كائن بدائرة القسم، عقب قيامه بصرف مبلغ مالي 65 ألف جنيه، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية، من دون لوحات معدنية، خطف أحدهما مظروفا بداخله المبلغ المالي المشار إليه، وهربا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاطلين لهما معلومات جنائية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع والخطف" باستخدام دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستخدمة، ومبلغ 36 ألف جنيه، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ، على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.