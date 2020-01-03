مصر | "مدير فندق" يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي في الجيزة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من مدير أحد الفنادق، بنطاق المحافظة، بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما في ممارسة نشاط غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت ائتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما في إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل حصول مدير الفندق على نسبة مالية.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم النصب المالي بمختلف الدول بالاشتراك مع إحدى السيدات "داخل البلاد".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية، كارت إئتماني مزور، مبلغ مالي، جهاز كمبيوتر محمول لاب توب.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب المالي من خلال التحصل على بيانات البطاقات الإئتمانية من بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج واستخدامها في إجراء عمليات شراء وحجوزات وهمية بمختلف الدول بالإشتراك مع آخرين بتلك الدول.