مصر | "مدير فندق" يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدير فندق" يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم النصب المالي بمختلف الدول بالاشتراك مع إحدى السيدات "داخل البلاد".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية، كارت إئتماني مزور، مبلغ مالي، جهاز كمبيوتر محمول لاب توب.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب المالي من خلال التحصل على بيانات البطاقات الإئتمانية من بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج واستخدامها في إجراء عمليات شراء وحجوزات وهمية بمختلف الدول بالإشتراك مع آخرين بتلك الدول.
وأضافا بتعرفهما على المتهمة الثالثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتى تضطلع بربطهم بالأماكن والأشخاص الذين يمكن من خلالهم المساعدة في تنفيذ أسلوبهم الإجرامي على النحو المشار إليه، مقابل الحصول على نسبة مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.