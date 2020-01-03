مصر | إعادة حقيبة بها 10 آلاف جنيه لسيدة بمحطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة حقيبة بها 10 آلاف جنيه لسيدة بمحطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الأجهزة الأمنية، حقيبة بها مبلغ مالي لسيدة، عقب تركها سهوًا بأحد القطارات بمحطة سكك حديد القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات اتجاه (الإسكندرية القاهرة)، بالعثور على حقيبة لإحدى السيدات بداخلها مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبعض الأوراق والمتعلقات الشخصية، وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها.

وفي وقت لاحق، حضرت سيدة، وأدلت بأوصاف الحقيبة ومحتوياتها، وأضافت بتركها الحقيبة سهوًا داخل القطار، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.

وتوجهت السيدة، بالشكر لرجال الشرطة، على الجهد المبذول، والتواصل معها وإعادة المفقودات الخاصة بها.