مصر | سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في المنوفية



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - فرد خرطوش - عدد 7 طلقات خرطوش- عدد 3 سيارات) وتبين وجود حفر بعمق (13 مترا تقريبًا)، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وملكيتهم للأدوات المضبوطة بقصد استخدامها في أعمال الحفر.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية قيام 8 عناصر لثلاثة منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، والنصب على المواطنين، وقيامهم بالتنقيب والحفر داخل منزل مملوك لأحدهم بقرية جنزور بدائرة المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

