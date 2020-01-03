مصر | سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الحفر والتنقيب عن الآثار بمحافظة المنوفية.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية قيام 8 عناصر لثلاثة منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، والنصب على المواطنين، وقيامهم بالتنقيب والحفر داخل منزل مملوك لأحدهم بقرية جنزور بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - فرد خرطوش - عدد 7 طلقات خرطوش- عدد 3 سيارات) وتبين وجود حفر بعمق (13 مترا تقريبًا)، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وملكيتهم للأدوات المضبوطة بقصد استخدامها في أعمال الحفر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - فرد خرطوش - عدد 7 طلقات خرطوش- عدد 3 سيارات) وتبين وجود حفر بعمق (13 مترا تقريبًا)، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وملكيتهم للأدوات المضبوطة بقصد استخدامها في أعمال الحفر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.