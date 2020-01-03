مصر | بيان مهم لوزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم لوزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، نتائج حملات أجهزة الوزارة، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقالت الوزارة إن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية كافة، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1091 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 960 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

أسفرت جهود الإدارة، عن ضبط 8840 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

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الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة كافة: (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط 297 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط 289 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة أشكال الفساد المالي والإداري كافة، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، عن ضبط 3 قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 5 قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات)،

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.