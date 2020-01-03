مصر | كواليس مقتل صاحب مدرسة على يد سائق بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مقتل صاحب مدرسة على يد سائق بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على سائق لقيامه بطعن آخر بسبب خلافات مع المجني عليه.
وتبلغ لقسم شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من سائق، مقيم بالمرج بالقاهرة، بقيام مجهول بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على (صاحب إحدى المدارس بالقاهرة) وإحداث إصابته جرح طعني نافذ بالبطن، وتوفي أثناء نقله للمستشفى لإسعافه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بالاشتراك مع مديرية القاهرة وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات مع المجني عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، سبق اتهامه في 3 قضايا "شيك".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بالاشتراك مع مديرية القاهرة وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات مع المجني عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.