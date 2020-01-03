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مصر | كواليس مقتل صاحب مدرسة على يد سائق بالإسماعيلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على سائق لقيامه بطعن  آخر بسبب خلافات مع المجني عليه.
وتبلغ لقسم شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من سائق، مقيم بالمرج بالقاهرة، بقيام مجهول بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على (صاحب إحدى المدارس بالقاهرة) وإحداث إصابته جرح طعني نافذ بالبطن، وتوفي أثناء نقله للمستشفى لإسعافه.


وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، سبق اتهامه في 3 قضايا "شيك".


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بالاشتراك مع مديرية القاهرة وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات مع المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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