مصر | عاجل.. الإفراج عن 377 سجينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 377 سجينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية، عن 377 نزيلا بالإفراج الشرطي والعفو، وذلك بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

عقد قطاع السجون، اللجان المختصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على (144) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (233) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

