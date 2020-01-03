مصر | "دون علم والدها".. شاب يقضي ليلة حمراء مع حبيبته داخل غرفتها.. ونهاية مأساوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دون علم والدها".. شاب يقضي ليلة حمراء مع حبيبته داخل غرفتها.. ونهاية مأساوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لعقار بالجيزة، أن المجني عليه كان تربطه علاقة عاطفية بطالبة 19 عامًا، فحضر إلى منزلها بصحبة شقيقتها 16 عامًا، في عدم تواجد والدهما، إلا أن الأب حضر فجأة بصحبه اثنين من أصدقائه وتفاجأ بوجود الشاب، فقام بضبطه والتعدي عليه بالضرب، واحتجزه بإحدى الغرف لحين حضور أسرته. وأضافت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع والد الفتاتين، أنه قام بالتعدي عليه وضربه وحبسه بداخل إحدى الغرف، إثر وجود الطالب بصحبه ابنتيه في غيابه بداخل شقتهما، فيما حاول المتوفى الهرب من الشباك وصولا إلى السطح، ولكن والد الفتاتين سمع أصوات من الغرفة المحتجز بها ومحاولته الهروب، وأمسكه من قدمه خارج الشباك محاولا سحبه للداخل إلا أن المتوفى اختل توازنه وسقط أرضا، مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وبسؤال أصدقاء الأب وابنتيه، أيدوا اعترافات الأب.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا، مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لأحد العقارات بمنطقة الجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح الجثة للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا، مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لأحد العقارات بمنطقة الجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح الجثة للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بسقوط طالب، 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل دائرة قسم الأهرام، من أعلى عقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة طالب في عقده الثاني من العمر، إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة الجيزة، هربًا من والد حبيبته، بعد إقامة علاقة غير شرعية معها، داخل غرفتها لمدة 3 أيام.



وبالانتقال تبين سقوطه من نافذة شقة ملك عاطل 45 سنة، له معلومات جنائية، بالطابق السادس بذات العقار ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل وإثنين من أصدقائه "ميكانيكي، تاجر حبوب" وإبنتي العاطل " 19 سنة، طالبة 16 سنة" داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.