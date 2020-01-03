مصر | "دون علم والدها".. شاب يقضي ليلة حمراء مع حبيبته داخل غرفتها.. ونهاية مأساوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دون علم والدها".. شاب يقضي ليلة حمراء مع حبيبته داخل غرفتها.. ونهاية مأساوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع والد الفتاتين، أنه قام بالتعدي عليه وضربه وحبسه بداخل إحدى الغرف، إثر وجود الطالب بصحبه ابنتيه في غيابه بداخل شقتهما، فيما حاول المتوفى الهرب من الشباك وصولا إلى السطح، ولكن والد الفتاتين سمع أصوات من الغرفة المحتجز بها ومحاولته الهروب، وأمسكه من قدمه خارج الشباك محاولا سحبه للداخل إلا أن المتوفى اختل توازنه وسقط أرضا، مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وبسؤال أصدقاء الأب وابنتيه، أيدوا اعترافات الأب.
وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا، مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لأحد العقارات بمنطقة الجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح الجثة للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بسقوط طالب، 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل دائرة قسم الأهرام، من أعلى عقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.
وبالانتقال تبين سقوطه من نافذة شقة ملك عاطل 45 سنة، له معلومات جنائية، بالطابق السادس بذات العقار ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل وإثنين من أصدقائه "ميكانيكي، تاجر حبوب" وإبنتي العاطل " 19 سنة، طالبة 16 سنة" داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.