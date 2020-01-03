شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على شمال البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد مركزى إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، الجمعة، سقوط أمطار غزيرة، وساد طقسًا باردًا على جميع أنحاء المحافظة.
وتوقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط من بوغاز رشيد بقرية برج رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو نتيجة سوء الأحوال الجوية.
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