شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 470 سائحًا.. انطلاق 33 رحلة بالون طائر في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الجمعة، 33 رحلة بالون طائر على متنها 470 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، والتى تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها.

وقال هاني السيد، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزينت، الجمعة، بعدد 33 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة بها، موضحاً ان الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية فى عاصمة السياحة العالمية.

وأكد أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة، لافتاً إلى أنه من المتوقع ان ترتفع رحلات الشركة الواحدة إلى 4 رحلات يوميا خلال الأيام المقبلة، وذلك للتدفقات المميزة التى تشهدها المدينة السياحية من مختلف الأسواق العالمية.