شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب جُمعة بالدقهلية: المتحرشون بـ«فتاة المنصورة» قطعان ذئاب بلا عقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الشيخ نشأت زارع، خطيب الجمعة بمسجد سنفا بالدقهلية، مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بـ«فتاة المنصورة» بأنهم قطعان ذئاب.

وقال في خطبة الجمعة، اليوم، إن «الله خلق للإنسان شهوة وعقل لتتحكم في غرائزك ويكون هناك تحكم على شهواتك وغرائزك، فأنت لست مثل الحيوان بلا عقل لأن الحيوان هو الذي ينطلق وراء شهواته».

وأضاف: «هذه وصمة عار لهؤلاء الشباب الذي فعلوا هذا الفعل المخزي ونشكر الشرطة التي قبضت على ٧ من هؤلاء ويجب معاقبة هؤلاء المتحرشين عقابا صارما لانهم يشوهون البلد«، مؤكدا أنه للأسف مثل هذه الحوادث اسأت إلى المنصورة والى مصر بأكملها. وأشار في موضوع خطبته إلى أن من أهم عوامل بناء الدول فهم الواقع والتحلي بالأخلاقيات والسلوكيات السليمة النافعة.