شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الرحمة بمدينة طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح وزير الأوقاف أن افتتاح مسجد الرحمة يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

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وتناول وزير الأوقاف في موضوع خطبة الجمعة: «الدخول في معية الله (عز وجل) أسبابه، وآثاره» وأوضح أن من بين معية الله تعالى: معية مراقبة، ومنها معية تأييد، فما أعظم أن يكون العبدفي معية الله (عز وجل)، ومن كان في معية الله فلا عليه بمن عليه ومن معه. ولكي تتحقق للعبدمعية الله سبحانه وتعالى فعليه الدخول من الأبواب الموصلة إليها، ولا بد له أن يحقق الأسباب التي تؤهله لذلك، ومن أهم هذه الأبواب: تحقيق الإيمان بالله (عز وجل)، والتقوى والإحسان، والصبر، ويقظة الضمير الحي، والمواظبة على ذكر الله تعالى ومراقبته.

وأكد وزير الأوقاف أن للمعية آثارًا عظيمة يجني الإنسان ثمرتها في الدنيا والآخرة، وأن الدخول الحقيقي في معية الله (عز وجل)، والانضواء تحتها يحقق السكينة والطمأنينة والصحة النفسية وأعلى درجات السلام النفسي والتعايش السلمي والأمن المجتمعي.

وعقد وزير الأوقاف ومحافظ جنوب اجتماعاً اليوم الجمعة استعرضا فيه مخطط مسجد الوادي المقدس (التجلي) المزمع إنشاؤه بالشراكة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء بمنطقة جبل التجلي بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

وقام وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء بمراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بمسجد الوادي المقدس (التجلي) عقب صلاة الجمعة لإعطاء إشارة بدء العمل بالمسجد وبما يتناسب مع مكانة وتاريخ وقدسية المكان.