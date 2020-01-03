شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بالمنصورة يحظر دخول الطلاب بـ«البناطيل المقطعة» و«السلاسل » (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد محمود سرحان، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، قرارا بمنع دخول الطلاب للمعهد وهم يرتدون «الشورت» و«البرمودا» و«البناطيل المقطعة» و«السلاسل» و«تطويل الشعر»، لمنافاة ذلك مع القيم والأعراف الجامعية ولمحاربة تلك الظواهر، على حد تعبيره.

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وقال «سرحان»، في منشور وصفه بـ«الهام» مع بداية السنة الجديدة: «في ضوء تكرار بعض الظواهر السلوكية المخالفة والمتكررة من بعض الطلاب والتي تتنافى مع القيم والأعراف الجامعية ولمحاربة هذه الظواهر، تقرر عدم الدخول إلى الحرم الجامعي للطلاب الذين يقومون بسلوك مخالف للأعراف الجامعية على سبيل المثال (ارتداء البناطيل المقطعة -الشروال- لبس الشورت أو البرمودا -حلق الشعر على جانب الرأس مع تطويل الشعر لأعلى أو لأسفل -ارتداء الشباب للسلاسل والأساور)».

وكلف العميد، إدارة الأمن بالمعهد بضرورة متابعة تلك الظاهرة والتعامل معها بكل جدية وحزم. فيما علق طلاب المعهد، على القرار، فقال أحدهم: «وده هيمشي على كل الجامعات ولا إيه، ما كل واحد يلبس اللي يعجبه عماليين تحطوا قوانين لينا احنا بس، ونشوف كل الكليات يلبسوا عادي يعني ما المحترم محترم لنفسه».

وأضاف آخر: «حريتك الشخصية ملهاش دعوة بالمؤسسةً اللي بتعمل فيها أو الجامعة اللي بتدرس فيها لأنه لن يغير الشكل أهم شيء السلوك والأدب لأن الرك على التربية والله هيعمل أيه البنطلون والشعر مش فاهم حد يشرح». فيما تعجب ثالث: «مع احترامي للكل بس كل واحد يعمل اللي هو عاوزه يعني الشعر ماله ومال التعليم أو الاحترام، موافق على منع البناطيل الممزقة تمام لكن الشعر ماله، أنت حر ما لم تضر، وأنا مش هضرك بشعري مثلا أو بسلسلة أو بحظاظة».