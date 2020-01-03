شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٧ أطنان دجاج و ٢٤٥ كيلو كبدة مجمدة مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالأشتراك مع مباحث التموين حملة تفتيشية مفاجئة على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم بمركز ومدينة أبوحماد في إطار الحملات المكثفة لضبط سوق اللحوم والأسماك والدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أسفرت جهودها عن تحرير محضرين مخالفة لثلاجتين لحفظ وتعبئة اللحوم. ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار حالة الاستنفار التي أعلنتها مديرية الطب البيطري بالشرقية لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين، شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع مديرية التموين بالشرقية مباحث التموين، حملة تفتيشية على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم بمركز ومدينة أبوحماد. أسفرت الحملة عن تحرير محضرين مخالفة لثلاجتين لحفظ وتعبئة اللحوم وضبط 7 طن و500 كيلو جرام دجاج وأجزاء دجاج و245 كيلو جرام كبده مجمدة باسم منتج آخر لفك تجميدها لإعادة تعبئتها ببيانات جديدة تاريخ الصلاحية جديد وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر اللازمة.

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