شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تحويلات مرورية بشارع التسعين فى التجمع لتركيب كوبرى مشاه لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، مجموعة من التحويلات المرورية لتركيب البواكى المعدنية الخاصة بكوبرى مشاه (مُجمع البنوك ) بشارع التسعين الجنوبى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستتم الأعمال على مرحلتين، خلال يومين، وستكون المرحلة الأولى: كوبرى مشاه مُجمع البنوك بالإتجاه القادم من كوبرى التسعين تجاه ميدان عبدالمنعم رياض مع تحويل حركة المرور يميناً شارع 56 فيساراً شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى ، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 فى مدة زمنية (5) ساعات ليلاً فقط بداية من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6صباحاً ، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة 6 صباحاً.

وستكون المرحلة الثانية كوبرى مشاه مُجمع البنوك بالإتجاه القادم من ميدان عبدالمنعم رياض تجاه كوبرى التسعين مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة والخروج تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى ، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق 4/1/2020 فى مدة زمنية (5) ساعات ليلاً فقط بداية من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة 6 صباحاً.