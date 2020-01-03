شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: ترامب مستعد لكافة التهديدات الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو في مقابلة مع (سي.إن.إن) إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستعد لكافة التهديدات الإيرانية، وأكد بومبيو في مقابلة أنه ما من شك في أن الضربة الأمريكية التي استهدفت سليماني أنقذت أرواح أمريكيين. وأكد بومبيو أننا نأخذ فى الحسبان مخاطر شن هجمات إلكترونية إيرانية على أمريكا.

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