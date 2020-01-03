شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الإيراني: واشنطن ستدفع الثمن غالياً ومهام فيلق القدس لن تتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، أن مجلس الأمن القومي الإيراني أكد أن واشنطن ستدفع ثمنا غاليا، كما أن مهام فيلق القدس لن تتغير.

وفى سياق متصل، قام المرشد على خامنئي بتعين إسماعيل قا آنى قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري خلفا لقاسم سليمانى وفقا لما نشرته "روسيا اليوم".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى أدان إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال أبى مهدى المهندس وقاسم سليمانى وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى.

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وأكد عبد المهدى فى بيان صحفى، أن اغتيال قائد عسكرى عراقى يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا، وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم.

واتهم عبد المهدى الإدارة الأمريكية بخرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

ووجه عبد المهدى إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقى استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمى العراقى واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.