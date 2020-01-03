شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية جديدة مع بداية 2020.. إحباط تهريب طن مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضربة أمنية قوية، مع بداية العام الجديد، نجحت وزارة الداخلية في تهريب صفقة مخدرات تزن نحو طن، بقيمة تبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات النقل والتهريب.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة (سائق - مقيم بمحافظة السويس ، عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة القليوبية)، باعتزامهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها ، مخبأة أسفل أقفاص فارغة بسيارة نقل، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها فى كمين أعد لهما بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (400 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليها "1" طن - مبلغ مالى - هاتف محمول)،وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.