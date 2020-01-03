شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يناشد الرعايا الأمريكيين بمغادرة العراق فورًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر" ، تحذيرًا أمنية نشرته السفارة الأمريكية بالعراق، مطالبًا بمغادرة البلد فورًا، وذلك بعد الضربة الأمريكية في بغداد، التي راح فيها قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليماني، والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وجاء نص التحذير:"بسبب التوترات المتصاعدة في العراق والمنطقة، نحث المواطنين الأمريكيّين على مغادرة العراق فورًا، وبسبب هجمات الميليشيا المدعومة من إيران على مجمع السّفارة الأمريكيّة، تم إيقاف جميع العمليّات القنصليّة، ويجب على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة".
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