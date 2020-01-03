شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مشروعات الصحة في الشرقية بـ ٣٣٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، دعم مشروعات الصحة بالمحافظة بـ ٣٣٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، في إطار التطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ومستشفيات الصحة بنطاق دائرة المحافظة.

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حيث تم توفير إعتمادات مالية من وزارة الصحة والسكان لإنهاء الأعمال الجارية للمشروعات الصحية بالمحافظة بتكلفة أكثر من ٢١١ مليون، لتطوير كل من «مستشفي كبد ههيا بقيمة ٦٠ مليون جنيه، مستشفي كفر صقر المركزي بقيمة ٤٠ مليون جنيه، مستشفي طب وجراحة العيون بالزقازيق بقيمة ٣٠ مليون جنيه، مستشفي أبوحماد المركزي بقيمة ٣٠ مليون جنيه، مستشفي حميات فاقوس بقيمة ١٥ مليون جنيه، مستشفي أبوكبير المركزي بقيمة ٦ مليون جنيه، مستشفي فاقوس النموذجي بقيمة ٤ مليون جنيه، المركز الطبي بالحسينية بقيمة ١٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى وحدة طب الأسرة بحمد موسي بأبوكبير بقيمة ٤.٧٠٤ مليون جنيه»، وعمل الصيانة للمباني والآلات والمعدات بقيمة ١٢ مليون جنيه.

كما تم الإنتهاء من مشروعات الوحدات الصحية بالمحافظة بتكلفة أكثر من ٤٦ مليون جنيه، حيث تم إنشاء مراكز طب أسرة جديدة بكل من «الحي ١٠ غرب بتكلفة ٣.٤ مليون جنيه والحي ١٥ الجديد بتكلفة ٩.٤٦ مليون جنيه والحي ٢٩ بتكلفة ٩.٤٦ مليون جنيه والحي ٣١ بتكلفة ٣.٤ مليون جنيه والحي ٣٣ بتكلفة ٣.٤ مليون جنيه وذلك بمدينة العاشر من رمضان، والدميين بمركز فاقوس بتكلفة ٤ مليون جنيه»، كما تم تطوير وحدة المناجاة الصغري بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة ٥٧٨٩٣٩، ووحدة سنيطة الرفاعيين بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة ٤٩١٢٦٨، وأيضا تم شراء مولدات كهربائية وأجهزة لبعض المستشفيات بتكلفة ٤.٨ مليون جنيه.

كما شارك المجتمع المدني في دعم وتطوير الخدمات الصحية والأقسام الطبية بمحافظة الشرقية بقيمة تقديرية ٧٥ مليون جنيه.