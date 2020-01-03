شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إلغاء الدعم التمويني تدريجياً خلال 2020؟.. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم ان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.

وأشار البيان إلى أنه في ظل استمرار سياسة الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين ، يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع "جمعيتي" وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.