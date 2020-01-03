شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة البحيرة طقسًا بارداً على جميع أنحاء المحافظة وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط من بوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفورى معها، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.
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