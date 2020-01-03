شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وثلوج في الإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض الإسكندرية، منذ مساء الخميس، لموجة طقس سيئ وصقيع، حيث وصلت درجات الحرارة لأقل من 10 درجات، واستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلج على معظم الأنحاء، عقب صلاة الجمعة.

وتوقفت كافة عمليات الصيد في الميناء الشرقى بعد ارتفاع أمواج البحر لأكثر من مترين. وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت، الجمعة، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

Advertisements

وأضاف «الغندور» أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشددا على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.

واستمر عمال ومسؤولى المحافظة والصرف الصحى في الشوارع، حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، للوقوف على كل تراكمات للمياه والعمل على تصريفها فورا. ولازالت هناك تراكمات كبرى في بعض المناطق خاصة المنشية وامام المحكمة وعلى الكورنيش.