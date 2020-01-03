شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة بمصلحة الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإعلان وزارة العدل عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة العدل، أكدت أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأي من قطاعاتها، موضحةً أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسميا عبر الطرق المقررة قانونا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعيها لحل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز في عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، فإنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل عدد 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، إلى جانب مد فترة العمل بالمصلحة، اختيارياً وبمقابل يقدر بـ75 جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، و60 جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، و51 جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين.