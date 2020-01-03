شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بجامعات القاهرة وبنها وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء الكليات، شملت القرارات الجمهورية تعيين الدكتور جمال عبد السميع الشاذلي عميداً لآداب القاهرة، والدكتور طارق فاروق عبد الصمد عميداً لكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، والدكتور مصطفى راشد العبادي عميدا لتجارة بنها.

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