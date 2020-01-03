شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات مقرر ريادة الأعمال بكليات جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنطلاق امتحانات مقرر ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، على طلاب الفرقة الثانية في كليات الآداب والحقوق والعلوم ودار العلوم والطب البيطري والتمريض، مشيرًا إلى أن باقي الكليات تواصل امتحان مقرر ريادة الأعمال تباعًا وفقًا لجداولها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مقرر ريادة الأعمال والذي تم تطبيقه على طلاب الجامعة، يتكامل مع مقرر التفكير النقدي الذي تم تدريسه العام الماضي في تشكيل أحد محاور رؤية الجامعة وخطتها الأستراتيجية في تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب.

وأضاف الدكتور«الخشت»، أن الجامعة تسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب إلى جانب دعم الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والإبتكار والعمل على إنجاحها مما يساعد طلاب وخريجي جامعة القاهرة على الإتجاه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة دون انتظار للوظيفة.

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وأوضح الدكتور «الخشت»، أن جامعة القاهرة اتبعت عدة طرق في تدريس مقرر ريادة الأعمال سواء من خلال التفاعل المباشر بين الطلاب والأساتذة في المحاضرات داخل الكليات، أو تقديم المقرر إلكترونيًا من خلال إتاحته على موقع التعليم الإليكتروني، والإجابة عن كل تساؤلات الطلاب.

وتابع أن الامتحانات في مقرر ريادة الأعمال تمت بنظام الكتاب المفتوح، بضوابط موضوعية ومعايير موحدة، وتم إعلام الطلاب بها، والتدريب على أسئلة مماثلة لتلك التي شملتها الامتحانات، موضحًا أن الامتحانات كانت عبارة عن اختيار من متعدد والإجابة في ورقة البابل شيت، والتصحيح الكتروني.

ومن جانبه قال الدكتور معتز عبدالله مساعد رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الإرشاد الأكاديمي بالجامعة، أن لجنة الإرشاد الأكاديمي نقلت خبراتها لكل أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بكل جوانب العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وشكلها وطبيعتها والامتحان بنظام التصحيح الإلكتروني.

وأضاف الدكتور معتز، أن لجنة الإرشاد الأكاديمي تولت إدارة العملية التعليمية لهذين المقررين بصورة منضبطة. وكان من آليات عمل هذه اللجنة أن يقوم أساتذة كل كلية بتدريس المقررين، وتقوم لجنة الإرشاد الأكاديمي بعمل ورش عمل أسبوعية لهم على مدار خمسة عشر أسبوعا لعرض المادة العلمية ومناقشتها طبقا لتوصيف كل من التفكير النقدي وريادة الأعمال، ووضع مواصفات الورقة الامتحانية التي التزم بها الجميع في ظل نظام الكتاب المفتوح الذي يطبق في الجامعة لأول مرة في امتحانات هذين المقررين.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مع بداية العام الدراسي الحالي عن بدء تدريس مقرر ريادة الأعمال لطلاب الفرق الثانية بالجامعة، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، واكسابهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع.