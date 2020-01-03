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مجلس الوزراء ينفي دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة بالثانوية العامة

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محمد عبد العاطي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي المقبل (2020-2021).

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020 في يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وسيتمكن الطالب من الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.

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