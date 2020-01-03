شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل 79 ألف جهاز تابلت في 32 إدارة تعليمية بالقاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استكمال تفعيل وتسليم وتسلم أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي.

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وأكد محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، على تسليم جميع طلبة الصف الأول الثانوي بالقاهرة لأجهزة التابلت في وقت واحد فور استلامه من وزارة التربية والتعليم، حيث تم تفعيله بأقصى سرعة من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، وتم العمل في منظومة متوازية كخلية نحل لصالح الطلبة والطالبات.

وأضاف «عطية» أنه تم توزيع عدد ٧٩١٧٦ جهاز على ٣٢ إدارة تعليمية على مستوى القاهرة والتي تم تفعيلها جميعا وتسليمها للطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي.

من جانبه، قال علاء حسين، مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم تفعيل وتنشيط الأجهزة والبرامج ودخولها على المنظومة التعليمية الجديدة وتوزيع التابلت على الطلبة مع توقيع ولي الأمر على إيصال استلام التابلت وملحقاته «الجراب، القلم، الشاحن». فيما شكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية لمتابعة تسليم الأجهزة والتي ترتبط إلكترونيا بالإدارات التعليمية.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تستكمل تفعيل استلام أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وطلاب الصف الأول الثانوي