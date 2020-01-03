شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بحل مشكلة الأتوبيس النهري بالحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مرسى الأتوبيس النهرى بمدينة الحوامدية، والذى يعمل على خط الحوامدية- المعصرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

والتقى «راشد» خلالها بالركاب المصطفين على رصيف المرسى، واستمع إلى شكواهم من عدم استئناف الأتوبيس النهرى عمله، بسبب السده الشتوية، المتسببة في غرس الأتوبيس النهرى بالجهة المقابلة للمرسى. وعلى الفور، وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة النقل النهرى لعمل تكريك للمنطقة، محل الغرس.

كما وجه بتشغيل العبارات لنقل المواطنين إلى الجهة المقابلة، لحين عودة عمل الأتوبيس النهرى، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين. وحرص المحافظ على متابعة مشروع عبارات الحوامدية، على أرض الواقع، للوقوف على الموقف النهائى لها، حيث قام بتفقد العبارات، للتأكد من صلاحيتها وأعمال الصيانة الجارية لها.

Advertisements

وأكد أنه جارى تنفيذ أعمال الصيانة للعبارة حوامدية 3 لدخولها الخدمة من جديد، إضافة إلى متابعة العبارة حوامدية 4، تمهيداً لدخولها الخدمة مجدداً، بعد توقفهما، لخدمة أهالى مدينة الحوامدية ورفع المعاناه عنهم.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية بالمواجهة الحاسمة لمخالفات البناء، وعمل حصر بالمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء والإزالة الفورية للمخالفات.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد مرسى الأتوبيس النهرى بمدينة الحوامدية

كما وجه بتنظيم حملات لإزالة الاشغالات، واعادة الانضباط، ومراجعة خطوط التنظيم للشوارع، للتأكد من عدم تعدى المنشآت، ورفع كفاءة النظافة، والتقليم المستمر للأشجار.

وشملت الجولة تفقد مركز ومدينة البدرشين، وطالب المحافظ برفع كفاءة المنطقة المحيطة بمتحف ميت رهينة، لأهميتها سياحياً، مشددا على رفع أي مظهراً للاشغالات، أو التعدى على الطريق العام، ورفع القمامة والمخلفات من على جانبى الترعة المتواجدة بطريق ميت رهينه، ووضع صناديق القمامة على جانبى الترعة، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة على الطريق.