شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لشارع الأهرام لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، ببدء أعمال نقل مرافق الغاز الطبيعى، والمتعارضة مع مسار المشروع مما يضطرها لإجراء غلق جزئى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة ٣ يناير، وتنتهى الأحد ٥ يناير، على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً، دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام، بالاتجاهين أمام سفارة النيجر، وأمام مستشفى الهرم.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولى الإدارة العامة للمرور وشركة الغاز الطبيعى بسرعة الانتهاء من الأعمال، دون تأخير، وإعادة الشئ لأصله، على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية، لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال.