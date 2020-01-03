شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 636 ألف طن بزيادة 240 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان حركة الصادرات الزراعية، يوضح ارتفاع صادر البصل لـ 606 ألف و200 طن عن ماقبلة في نفس التوقيت بلغ 369 ألف طن اى بزيادة 235 ألف طن ، وارتفاع صادرات الثوم الى 30557 طن عن ماقبلة 14 ألف اة بزيادة 16 ألف طن ،وجارى الشحن والتصدير ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن صادرات البصل الثوم شهدت زيادة فى الصادرات ، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير ، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وتشهد صادرات مصر الزراعية انتعاش كبير خلال المرحلة الحالية ، دون الاخلال بالمعروض بالأسواق المحلية بسب زيادة الانتاج ، ويتميز المنتج المصرى بجودة العالية ، وثقة الاسواق العالمية فى منتجات الخضر والفاكهة المصرية ادت الى تنافس العديد من الاسواق الجديد لفتح اسواقها أمام المنتج الزراعى المصرى.

وتواصل الأجهزة الفنية الحجر الزراعى ، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

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فيما أكد تقرير الحجر الزراعى،أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل ، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية ، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى ،مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.