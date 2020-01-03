شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك للمجالس التشريعية بدول الرباعى العربى يرفض التدخل التركى بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت 4 مجالس تشريعية خليجية وعربية، بيانا مُشتركا صادر عن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب، أعلنت فيه رفضها قرار البرلمان التركى وتستنكر التدخل العسكرى فى ليبيا.

وقال البيان، "فى ظل التطورات والمستجدات والظروف الراهنة، التى تشهدها دولة ليبيا الشقيقة، فإننا نؤكد على رفض التدخل الخارجى، وانتهاك سيادة واستقلالية، أى دولة عربية، من أى طرف كان"، مضيفا:"وإذ نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التى تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، فإننا نعلن عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركى فى موافقته على التدخل العسكرى فى دولة ليبيا، والذى يُعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولى، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".

وأضاف البيان،"وإذ نعلن عن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما جاء فى بيان البرلمان العربى تجاه قرار البرلمان العربى تجاه قرار البرلمان التركى، فإننا نجدد موقفنا البرلمانى، الثابت والتام، فى رفض أى عدوان من أى طرف على أى دولة عربية، وأن التدخل الأجنبى، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسى، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار فى المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية".

وطالب البيان المجتمع الدولي، للإسراع فى القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، فى وقف الانتهاكات الخارجية على أى دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسى، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.