شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يستقبل بطريرك الكاثوليك للتهنئة بالميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفدًا من قيادات الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، اليوم الجمعة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقال رئيس الإنجيلية: "نؤمن بأن رسالتنا هى رسالة محبة وسلام للعالم كله، وفرحنا وتقديرنا لزيارة غبطتكم كبير".

ومن جانبه قال البطريرك إبراهيم إسحاق "إن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية"، فيما اعتبر الانبا باخوم إن هذه الزيارة تعبير عن الأخوة والمشاعر التي يسودها المحبة بين الكنيسة الكاثوليكية بمصر والإنجيلية وتتمثل فى رعاتها.

وأضاف النائب البطريركى للكاثوليك: فى إطار التهنئة بعيد الميلاد المجيد دار الحوار حول العلاقات المتبادلة وسبل تدعيمها وتقويتها أكثر وأكثر.

فى سياق آخر، تواصل الكاتدرائية استعداداتها لعيد الميلاد المجيد، حيث أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، أن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد في الكاتدرائية، فيما كشف مصدر كنسي رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد في التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح في السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهي القداس في الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة في تغييره.

ويترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وفد الطائفة الإنجيلية وذلك لزيارة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد في الأحد الخامس من يناير بكنيسة قصر الدوبارة.

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