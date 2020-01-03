شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انطلاق امتحانات مقرر ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، على طلاب الفرقة الثانية فى كليات الآداب والحقوق والعلوم ودار العلوم والطب البيطرى والتمريض، مشيرًا إلى أن باقى الكليات تواصل امتحان مقرر ريادة الأعمال تباعًا وفقًا لجداولها، مشيرا إلى أن مقرر ريادة الأعمال والذى تم تطبيقه على طلاب الجامعة، يتكامل مع مقرر التفكير النقدى الذى تم تدريسه العام الماضى فى تشكيل أحد محاور رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية فى تطوير العقل المصرى وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب.

وأضاف الخشت، فى بيان اليوم، أن الجامعة تسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب إلى جانب دعم الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والإبتكار والعمل على إنجاحها مما يساعد طلاب وخريجى جامعة القاهرة على الإتجاه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة دون انتظار للوظيفة، لافتا إلى أن جامعة القاهرة اتبعت عدة طرق فى تدريس مقرر ريادة الأعمال سواء من خلال التفاعل المباشر بين الطلاب والأساتذة فى المحاضرات داخل الكليات، أو تقديم المقرر إلكترونيًا من خلال اتاحته على موقع التعليم الإليكتروني، والإجابة عن كل تساؤلات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات فى مقرر ريادة الأعمال تمت بنظام الكتاب المفتوح، بضوابط موضوعية ومعايير موحدة، وتم إعلام الطلاب بها، والتدريب على أسئلة مماثلة لتلك التى شملتها الامتحانات، موضحًا أن الامتحانات كانت عبارة عن اختيار من متعدد والإجابة فى ورقة البابل شيت، والتصحيح الكتروني.

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ومن جانبه قال الدكتور معتز عبدالله مساعد رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الإرشاد الأكاديمى بالجامعة، أن لجنة الإرشاد الأكاديمى نقلت خبراتها لكل أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بكل جوانب العملية التعليمية مشيرًا إلى أنه تم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وشكلها وطبيعتها والامتحان بنظام التصحيح الإلكتروني.

وأضاف الدكتور معتز، أن لجنة الإرشاد الأكاديمى تولت إدارة العملية التعليمية لهذين المقررين بصورة منضبطة. وكان من آليات عمل هذه اللجنة أن يقوم أساتذة كل كلية بتدريس المقررين، وتقوم لجنة الإرشاد الأكاديمى بعمل ورش عمل أسبوعية لهم على مدار خمسة عشر أسبوعا لعرض المادة العلمية ومناقشتها طبقا لتوصيف كل من التفكير النقدى وريادة الأعمال، ووضع مواصفات الورقة الامتحانية التى التزم بها الجميع فى ظل نظام الكتاب المفتوح الذى يطبق فى الجامعة لأول مرة فى امتحانات هذين المقررين.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مع بداية العام الدراسى الحالى عن بدء تدريس مقرر ريادة الأعمال لطلاب الفرق الثانية بالجامعة، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، واكسابهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع.