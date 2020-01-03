شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.2مليون جنيه منحة المولد النبوى لـ 2593 عمالة غير منتظمة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً، وأعلن السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، الانتهاء من صرف من المولد النبوى الشريف لنحو 2593 عاملا غير منتظم.

وذكر بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن إجمالى ما تم صرفه فى بورسعيد مليون و296 ألفا و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذى يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

كما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة تمكنت من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1250 لتصل إلى 12 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال يناير 2020، مؤكدًا أن نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.