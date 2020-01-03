"خارجية النواب": اجتماع طارئ الأحد لبحث التدخل التركي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا طارئا صباح الأحد المقبل؛ لبحث قرار تركيا إرسال قوات عسكرية لليبيا ؛ والخطوات والاجراءات اللازمة لمواجهة التصعيد التركي.

وقال كريم درويش - في بيان اليوم الجمعة - إن اللجنة تعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلسي باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن في منطقة البحر المتوسط وما يمكن أن يترتب عليه من آثار تهدد كافة المصالح.

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وأضاف أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي أيضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية، كما ستتواصل مع كافة ممثلي الدول المعنية، لافتا إلى أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا ستؤجج الوضع في ليبيا.

ولفت درويش إلى أن مصر تعلي من مصلحة الشعب الليبي وتدرس القرارات والخطوات في إطار الشرعية الدولية وفي إطار المصالح العليا للشعب الليبي.. مؤكدا أن إرسال قوات أجنبية لليبيا سيؤدي لتصعيد عسكري وتفاقم الأوضاع ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط .

وشدد على أن مصر لن تسمح بأي شيء يهدد أمنها القومي قائلا " نحن نقف كلنا خلف القيادة السياسية المصرية، والشعب المصري يدعم قيادته السياسية الحكيمة".