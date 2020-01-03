برلمانات "الرباعي العربي": نرفض التدخل العسكري التركي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:

رفضت برلمانات الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، قرار البرلمان التركي بالسماح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الجمعة للمجالس التشريعية للرباعي العربي "مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس النواب بجمهورية مصر العربية ، السلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب".

وقال البيان، إنه "في ظل التطورات والمستجدات والظروف الراهنة، التي تشهدها دولة ليبيا، نؤكد رفض التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان".

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وأضاف: إذ نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، فإننا نعلن عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا، والذي يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد البيان المشترك، رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، مشددا على أن التدخل الأجنبي، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية.

وطالب البيان الرباعي، المجتمع الدولي، بالإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.