احتفل به "جوجل".. من هو العالم المصري نبيل علي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم الجمعة، بذكرى ميلاد العالم المصري نبيل علي، إذ وضع صورة مرسومة له على واجهة الصفحة العربية، وأرفقها بتصميم جهاز كمبيوتر.

احتفاء جوجل بالعالم نبيل علي، قاد رواد الإنترنت إلى البحث عن صاحب الصورة، ليصبح ضمن أكثر الكلمات بحثًا على جوجل خلال الساعات الماضية.

قبل نحو 82 عامًا، ولد الدكتور نبيل علي في 3 يناير عام 1938 بالقاهرة، وتوفي عمر ناهز 78 عاما عام 2016.

عام 1971 حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران. وبرع العالم المصري في مجال حوسبة اللغة العربية، والتي ساهمت في دخول العالم العربي عصر المعلومات، خاصة من خلال البرامج التي مكنت الحواسيب من فهم اللغة العربية بصورة رقمية.

وكانت رقمنة اللغة العربية، بقواعدها وصرفها التي تبدو معقدة للبعض، وسيلة لربط الناطقين باللغة العربية بالعالم.

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وخلال حياته المهنية، نشر العالم المصري، عددًا من الكتب والأوراق العلمية والتقارير التقنية التي تدعم مجال عمله في حوسبة اللغات.

وكان من المشروعات البارزة التي عمل عليها العالم الراحل، برنامج "صخر" للبرمجيات واللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي.

من أقواله: "هناك فجوة معرفية تزداد هوتها كل يوم وتهدد بعزلنا على الجانب الآخر من التاريخ حيث لا يوجد مقاعد للمهمشين في هذا العالم. لنبدأ الخطوة الأولى لسد هذه الفجوة المعرفية."

ومن مساهماته في مجال رقمنة اللغة العربية، ابتكار أول برنامج خاص بالقرآن الكريم، وتطوير قاعدة بيانات معجمية للغة العربية.

نال نبيل علي، جائزة الملك فيصل السعودية عام 2012، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2007 جائزة أفضل كتاب في تحديات عصر المعلومات في 2003، وأفضل كتاب في فئة الدراسات المستقبلية عام 1994.