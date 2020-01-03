حريق محدود بشارع الجمالية.. والآثار: لا خسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت وزارة الآثار، إن حريقًا محدودًا نشب فجر اليوم الجمعة، في قطعة أرض، بها أنقاض لعقار مهدم، تقع خلف جامع الحاكم بأمر الله بشارع الجمالية.

بدوره، أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، سلامة المباني الأثرية في شارع الجمالية، ولم تتعرض لأي أضرار إثر نشوب الحريق.

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وقال مصطفى في بيان اليوم، إن مدير عام منطقة آثار الجمالية توجه مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسؤولي أمن الآثار على الفور إلى الشارع، واتخذوا كافة الإجراءات الوقائية، ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة، مؤكدا أن شارع الجمالية وجميع المباني الأثرية به آمنه بالكامل، وتم إخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية.

ونفى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو في الأرواح، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا التنسيق الكامل مع المحافظة ووزارة الأوقاف؛ لتطهير وسرعة إخلاء المنطقة من أنقاض هذا العقار.

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