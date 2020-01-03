في 24 ساعة.. تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط و76 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 76 قطعة سلاح ناري، و170 قضية مخدرات وتنفيذ 50354 حكما قضائيا متنوعا، بكافة محافظات الجمهورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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